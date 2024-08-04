Украина не нашла денег на очередной платеж по еврооблигациям и снова оказалась в преддефолтной зоне

Сергей Рыжов.  
04.08.2024 08:17
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политика, Украина, Финансы, Экономика


Украина не выплатила купонный платеж в размере $34 млн по еврооблигациям с погашением в 2026 году, пишут киевские СМИ. Последствия не заставили себя долго ждать –рейтинговое агентство S&P Global Ratings, оно ухудшило кредитный рейтинг Украины до преддефолтного.

Как сообщается на сайте агентства, сделано это «в связи с переговорами по реструктуризации еврооблигаций и мораторием на выплату процентов». Украинское правительство сейчас лихорадочно ищет способы стабилизации ситуации.

Украина не выплатила купонный платеж в размере $34 млн по еврооблигациям с погашением в...

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«Мы ожидаем повышения долгосрочного рейтинга Украины в иностранной валюте после того, как она завершит планируемый обмен долга», – говорится в сообщении. S&P Global Ratings.

Минфин Украины сообщил подробности произошедшего. Там обьяснили, что 1 августа Кабинет министров воспользовался законом, позволяющим ему приостановить выплаты по государственному долгу на период переговоров о реструктуризации.

Реструктуризация еврооблигаций предполагает списание 37% от основной суммы, уменьшение процентов и продление сроков погашения. Пока что о каких-либо прорывах в этих переговорах неизвестно.

В 2022 году, когда в последний раз Украина договаривалась об отсрочке выплат по еврооблигациям на два года, S&P удерживало преддефолтный рейтинг Украины в течение одной недели.

S&P Global Ratings указало, что реструктуризация долга происходит на фоне значительного экономического, внешнего и фискального давления, вызванного войной. Агентство считает, что экономика Украины не восстановится до довоенного уровня в пределах прогнозного периода до 2027 года. 

Списать от 25% до 60% евробондов правительство Дениса Шмыгаля предложило кредиторам еше 17 июня . Позже стороны сошлись на списании 37%.

По официальному внешнему долгу уже действует мораторий на выплаты до 2027 года, тогда как пауза в выплатах по евробондам истекла 1 августа нынешнего года.

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