Новости Украины

Украина не нужна нынешнему руководству США, которое готовилось к сделке с Россией, но ее якобы сорвало упорство президента Владимира Зеленского и британского премьера Бориса Джонсона, которые отказались следовать ранее намеченному плану.

Об этом в эфире интернет-канала «Знай 24» заявил бывший представитель НАТО в России, сипматизирующий экс-президенту США Дональду Трампу, Гарри Табах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Табаха, именно президентство Трампа в свое время помешало завершить «сделку» по Украине, в результате которой президент Зеленский должен был бы уже развлекать публику в в Нью-Йорке.

«26-го февраля должен был уже ваш президент развлекать наших на Брайтоне, но он отказался. Конечно же, он нарушает планы и украинский народ нарушает планы, и ваша армия, ваши бойцы нарушают планы. Украина должна быть отдана, потому что Соединенным Штатам Америки Украина не нужна, они не знают, что такое Украина, и где она. А, вот, зачем злить Путина, они знают – у него же ядерное оружие, у него нефть, а у нас нефть очень дорогая теперь стала. Украиной просто мы оплачиваем, чтобы нефть у нас была, чтобы было все спокойно в мире.

Только Борис Джонсон вмешался и нарушил эти планы, и потом нарушил эти планы также ваш президент. Потому что он (Борис Джонсон) – неординарный человек, он не идет в ногу с Евросоюзом, он вышел с «брекситом», он ведет себя так, чье имя мне все время говорят не упоминать, предыдущего президента США. Они не идут в ногу с Давосом, они не идут с тем, как это все спланировано. Все было решено еще – Крым был плацдарм, Донбасс начинался, приходит госпожа Клинтон и заканчивается эпопея с Украиной. Наложено вето на летальное оружие для Украины Обамой и Байденом, и все. В принципе, он вернулся к тому же – сказал, что наши войска участвовать не будут в защите Украины ни при каких обстоятельствах. Никогда не было такого, это беспрецедентно, что наш президент убрал с повестки дня. Зачем нам тогда авианосные группы, зачем тогда нам морская пехота, которая вклинивается в любую страну?..

Потом, вдруг, когда уже все решено, и мы возвращаемся обратно, и Украина уходит к России, вы садитесь за переговоры, «Минск-1», «Минск-2», «Минск-3», и Салам Алейкум, но тут Борис Джонсон решил вам помогать, тут ваш президент решил не бросить Украину на произвол судьбы и удрать, а остался. А президент Соединенных Штатов обиделся на это – он же его пригласил, а тот его послал за русским кораблем», – заявил Табах.