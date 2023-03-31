Украина не оценила предавшего Луганск политика и объявила его в розыск

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На Украине объявлен в розыск депутат Верховной рады Сергей Шахов из-за неявки на суд, где рассматривается дело по обвинению политика в недекларировании имущества.

Соответствующее решение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», суд принял Высший антикоррупционный суд Украины, удовлетворив ходатайство прокуратуры.

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«Обвиняемого Шахова объявили в розыск. Остановить судебное производство по Шахову до его розыска… Постановление обжалованию не подлежит», – объявила в ходе заседания суда председательствующая Вера Михайленко.

Сам Шахов в очередной раз не явился на заседании суда, где проходят слушания по его делу.

Его адвокат заявила, что тот с 20 февраля находится на стационарном лечении в Бишкеке, но документальное подтверждение предоставлено не было.

«Что же он у вас такой болезненный, полгода постоянно в больницах?», – саркастически заметила судья.

При этом прокурор уточнил, что по запросу в лечебное учреждение обвинение получило ответ, что файл на пациента Сергей Шахов отсутствует.

По версии обвинения, Шахов в декларации за 2020 год не указал информацию о жилом доме, земельном участке в Киевской области, находившемся в его пользовании офисе, имуществе и доходах его жены.

Утверждается, что депутат скрыл имущества на сумму почти 88 миллионов гривен.

Напомним, что Шахов вырос в Луганской области, а после событий 2014 года переметнулся на сторону Украины. Оказывал регулярную финансовую помощь украинским карательным подразделениям, воевавшим против республик Донбасса.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», Шахов подрался в прямом эфире с националистом Игорем Мосийчуком из-за спора о гей-парадах.