Украина не оценила предавшего Луганск политика и объявила его в розыск
На Украине объявлен в розыск депутат Верховной рады Сергей Шахов из-за неявки на суд, где рассматривается дело по обвинению политика в недекларировании имущества.
Соответствующее решение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», суд принял Высший антикоррупционный суд Украины, удовлетворив ходатайство прокуратуры.
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«Обвиняемого Шахова объявили в розыск. Остановить судебное производство по Шахову до его розыска… Постановление обжалованию не подлежит», – объявила в ходе заседания суда председательствующая Вера Михайленко.
Сам Шахов в очередной раз не явился на заседании суда, где проходят слушания по его делу.
Его адвокат заявила, что тот с 20 февраля находится на стационарном лечении в Бишкеке, но документальное подтверждение предоставлено не было.
«Что же он у вас такой болезненный, полгода постоянно в больницах?», – саркастически заметила судья.
При этом прокурор уточнил, что по запросу в лечебное учреждение обвинение получило ответ, что файл на пациента Сергей Шахов отсутствует.
По версии обвинения, Шахов в декларации за 2020 год не указал информацию о жилом доме, земельном участке в Киевской области, находившемся в его пользовании офисе, имуществе и доходах его жены.
Утверждается, что депутат скрыл имущества на сумму почти 88 миллионов гривен.
Напомним, что Шахов вырос в Луганской области, а после событий 2014 года переметнулся на сторону Украины. Оказывал регулярную финансовую помощь украинским карательным подразделениям, воевавшим против республик Донбасса.
Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», Шахов подрался в прямом эфире с националистом Игорем Мосийчуком из-за спора о гей-парадах.
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