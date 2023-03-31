Украина не оценила предавшего Луганск политика и объявила его в розыск

Игорь Шкапа.  
31.03.2023 11:57
  (Мск) , Киев
Просмотров: 492
 
Дзен, Криминал, Политика, Украина


На Украине объявлен в розыск депутат Верховной рады Сергей Шахов из-за неявки на суд, где рассматривается дело по обвинению политика в недекларировании имущества.

Соответствующее решение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», суд принял Высший антикоррупционный суд Украины, удовлетворив ходатайство прокуратуры.

На Украине объявлен в розыск депутат Верховной рады Сергей Шахов из-за неявки на суд,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Обвиняемого Шахова объявили в розыск. Остановить судебное производство по Шахову до его розыска… Постановление обжалованию не подлежит», – объявила в ходе заседания суда председательствующая Вера Михайленко.

Сам Шахов в очередной раз не явился на заседании суда, где проходят слушания по его делу.

Его адвокат заявила, что тот с 20 февраля находится на стационарном лечении в Бишкеке, но документальное подтверждение предоставлено не было.

«Что же он у вас такой болезненный, полгода постоянно в больницах?», – саркастически заметила судья.

При этом прокурор уточнил, что по запросу в лечебное учреждение обвинение получило ответ, что файл на пациента Сергей Шахов отсутствует.

По версии обвинения, Шахов в декларации за 2020 год не указал информацию о жилом доме, земельном участке в Киевской области, находившемся в его пользовании офисе, имуществе и доходах его жены.

Утверждается, что депутат скрыл имущества на сумму почти 88 миллионов гривен.

Напомним, что Шахов вырос в Луганской области, а после событий 2014 года переметнулся на сторону Украины. Оказывал регулярную финансовую помощь украинским карательным подразделениям, воевавшим против республик Донбасса.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», Шахов подрался в прямом эфире с националистом Игорем Мосийчуком из-за спора о гей-парадах.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Март 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть