«Украина не оправдала надежд и инвестиций западных продюсеров» – Карасев

Украина не оправдала ожиданий западных союзников, вкладывавших в нее колоссальные средства.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил киевский политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Карасева, тактика ведения войны НАТО дала сбой – противостояние «бородачам» несравнимо с войной против регулярной российской армии.

«Может неуспешным быть, не принесет прибыль. Затраты больше, чем прибыль, продюсеры просчитались, западные продюсеры в данном случае просчитались, теперь должны как-то выходить из этой ситуации. А как выходить? Надо или утроить усилия, то есть раскручивать дальше рекламную кампанию, то есть вложения продюсерские для того, чтобы набрать зрительский интерес и вывести хотя бы в какой-то топ. Либо просто признать, что было неудачное вложение, неудачная инвестиция», – сказал эксперт.

Он отмечает, что западный мир мыслит коммерческими категориями, положенными на стратегию.

«Ожидания были раскручены, но на данный момент, вот уже месяц это не напоминает широкомасштабную наступательную операцию, которая имеет стратегическое значение. Есть тактические успехи, даже можно сказать, есть оперативные какие-то успехи, но стратегического перелома, прорыва к морю, хотя бы к Мелитополю, пока нет и, скорее всего, не будет.

Конечно, можно сегодня говорить о том, что россияне укрепились, там трех уровней эшелон обороны и тому подобное. Ну а что, они не знали или что? Западные советники и планировщики кампании? Наверное, недооценили, потому что привыкли воевать с бородатыми… Но с регулярной такой армией, при такой плотной и насыщенной обороне, наверное, они никогда не сталкивались. Вот и вся их концепция бесконтактной войны», – заявил Карасев.