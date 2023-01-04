Украина не остановится, выйдя на свои границы, а будет поддерживать сепаратизм в России, – Корчинский

Анатолий Лапин.  
04.01.2023 17:35
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Россия, Украина


Украина не успокоится, даже если выйдет на свои границы в пределах 1991-го года, а будет пытаться разжечь в России гражданскую войну и революцию.

Об этом в эфире видеоблога Guildhall заявил объявленный Россией в розыск экстремист и националист Дмитрий Корчинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина не успокоится, даже если выйдет на свои границы в пределах 1991-го года, а...

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По мнению Корчинского, Украина должна поддерживать национальные сепаратистские движения в российских регионах.

«Украина должна предоставить помощь каждому народу, который пытается вспомнить свою национальную идентичность. В первую очередь, кавказским народам, потому что это ключ к дезинтеграции «эрэфии» – татарам, башкирам, всем тюркам и всем, кто проснется. Да, мы должны помогать, стимулировать и наша оборона должна быть чрезвычайно активной. То есть. Мы должны прийти туда и помочь этим народам освободиться. С выходом на государственные границы для нас война не закончится. Потому что до тех пор, пока существует Московия, есть война. До тех пор, пока она существует, мы в смертельной опасности. Если последние 500 лет было так, то, скорее всего, следующие 500 лет будет точно так же в том случае, если мы их не добьем», – заявил Корчинский.

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