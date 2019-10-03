03.10.2019, Москва, Максим Карпенко
 
Донбасс, Политика, Россия, Украина
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Украина не оставила Донбассу выбора, кроме интеграции с Россией

Донбасс сделал свой выбор и хочет жить в едином пространстве с Российской Федерацией.

Об этом в эфире телеканала «Спас» заявил председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидевка, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам политика, Украина же блокадами, обстрелами и давлением делает все, чтобы эта интеграция в РФ произошла как можно быстрее.

«Будущее Донбасса, по сути дела уже предопределено, мы говорили о том, что мы знаем, с чем люди выходили на референдум в 2014 году. Донбасс, как уже было сказано, хочет говорить на русском языке, Донбасс интегрируется с Российской Федерацией. Более того, своими преступными действиям Украина все делает для того, чтобы Донбасс как можно быстрее интегрировался с Российской Федерацией», – заявил Бидевка.

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