Украина не отказалась от планов завоевать Донбасс

21.01.2020, Донецк, Сергей Вредников

Официальный Киев фактически признал конфликт в Донбассе гражданским, при этом выразив готовность устроить в регионе массовое истребление местного населения, не вписывающегося в рамки современной неонацистской Украины.

Об этом корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил руководитель центрального исполкома общественного движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

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«Киев должен быть готов к реализации «хорватского сценария» на территории Донбасса. Такое одиозное заявление прозвучало из уст заместителя секретаря СНБО Украины Сергея Кривоноса. Главными условиями для реализации этого он называет повышение боеспособности армии, в частности, готовности вести наступательные действия, и усиление санкционного давления на Российскую Федерацию при наличии соответствующей международной поддержки, а точнее попустительства.

При этом Кривонос фактически признает, что конфликт носит внутриукраинский характер и регулярным вооруженным силам противостоят подразделения «сепаратистов». Оставим на усмотрение коллег замсекретаря СНБО, стоит ли рассматривать это заявление как признание субъектности республик Донбасса и подрыв официальной версии относительно «российской агрессии». Вполне возможно, что в скором времени Кривоноса ждет обвинение в государственной измене и всех смертных грехах, ведь в «королевстве кривых зеркал», которым стала современная Украина, дискредитация основ «национальной идеи» является наиболее тяжким преступлением.

Показательно другое. На Украине открыто обсуждаются предложения по истреблению жителей целого региона. Ведется политика уничтожения всех несогласных с колониальным режимом, установленным западными кукловодами. Идет зачистка территории самой Украины от тех, кто может хоть что-то противопоставить ее разграблению и распродаже. Именно такое будущее готовит для Украины СНБО во главе с предателями своего народа – Кривоносом, Даниловым и Зеленским», – отметил общественник.

Напомним, ранее Сергей Кривонос также заявил, что на Украине необходимо массово готовить население к партизанской войне с Россией.