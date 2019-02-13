13.02.2019, Киев, Владимир Гладков

Украина представляет собой корабль с плохим управлением, к которому приближается шторм.

Об этом в эфире YouTube-канала «Ukrlife TV» заявил украинский политолог Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Возвращаясь к Петру Алексеевичу и нашим баранам. Хотелось бы сказать, что мы, увязнув в своих сословных отношениях, страхах и фобиях, межсоциальных конфликтах, оказались на судне, которое очень плохо управляется. Оно неосознанно идет, тратит свои ресурсы и энергию. Всё это происходит в условиях, когда надвигается шторм. И входя в бурю, принципиально важно задраить люки, понимать, что ты входишь в бурю, и нужно спустить паруса и идти носом, а не бортом как сейчас, из-за чего корабль может перевернуться», – пояснил эксперт.