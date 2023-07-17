Украина не получила никаких гарантий безопасности в Вильнюсе – депутат Рады

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Вместо реальных гарантий безопасности страны западного блока на саммите НАТО в Вильнюсе всего лишь подтвердили намерение продолжать спонсировать ВСУ.

Об этом в студии телеканала «НТА» заявил депутат Верховной рады Егор Чернев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В студии отметили, что на саммите НАТО в Вильнюсе Украине не предоставили гарантий безопасности.

«Была подписана декларация, это намерения, Киева со странами Большой семёрки. А дальше Киев должен сам договариваться с каждой страной о гарантиях безопасности. И документ о гарантиях безопасности с Польшей будет отличаться от такого с Вашингтоном, Лондоном, и так далее», – возмутилась ведущая.

«Да, и в этом нет ничего удивительного. Декларация – это о намерениях. Сейчас очертили, какие вообще направления могут быть. И я бы называл это не гарантиями безопасности, а гарантиями помощи. Потому что гарантии безопасности – это обязанность вступить в войну, если начнётся война против нас. Никто этого делать не будет, мы должны понимать это», – сказал Чернев.

Однако он подчеркнул, что для реального получения этой помощи Киеву придётся не только договариваться с каждой страной по отдельности, но и пережить войну против России.

«А вот помогать, и именно на уровне обязательств, а не доброй воли, как это происходит сейчас, об этом идёт речь в гарантиях. И там закреплено, что будет помощь нашим Вооружённым силам в тренировках, в вооружении, финансировании нашего ВПК, санкционное давление, и так далее. И каждая страна теперь, после этой декларации, будет выбирать для себя направление помощи, и подписывать уже двусторонний договор, что после окончания войны они берут на себя обязанность до вступления Украины в НАТО, в этом и в этом помогать», – резюмировал депутат.