Украина не получит американские боевые самолеты в обозримой перспективе

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Новости Украины

Украина не получит американские боевые самолеты даже старого поколения, потому что у нее нет инфраструктуры для них и обученных пилотов.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке, депутат Верховной рады Сергей Рахманин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Рахманина, российская армия достаточно эффективно «отработала» по украинским аэродромам и местам стоянки боевой авиации.

«Вопрос о том, чтобы мы получили, например, американские истребители – по разной информации одни называют F-15, другие F-16, я думаю, что этот вопрос не закрыт, но этот вопрос точно не ближайшего дня. Пока что не готовы нам предоставлять это сложное и тяжелое вооружение. Во-вторых, для того, чтобы получить авиационную технику иностранную, в частности американскую, нам нужно будет намного больше времени на обучение и, во-вторых, есть определенные требования для аэродромов. У нас враг достаточно прицельно, причем с первого дня, бил по нашим аэродромам – и военным, и гражданским, уничтожая взлетно-посадочные полосы, уничтожая ангары для того, чтобы сделать невозможной работу нашей авиации», – сказал депутат. «Понятно, что любая страна и США в том числе, искренне нам помогают, но при этом заботятся о своих национальных интересах. Такую дорогостоящую вещь, как самолеты, перед тем, как отдать, они должны быть уверены в том, что эти самолеты будут использоваться, а не просто будут накрыты огнем противника еще на аэродромах. Во-вторых, они должны быть уверены в том, что они будут эффективно использоваться. Достаточно несложно научить людей работать с «Джавелинами» и «Стингерами», немного сложнее научить работать с гаубицей М777, еще сложнее научить работать на HIMARS или MLRS. А самолет – это вообще сложная история, это невозможно пилота обучить за неделю, две или даже за месяц, нужно это понимать. Потому этот вопрос не закрыт, но, к сожалению, нужно осознавать, что это не произойдет завтра», – заявил Рахманин.