Украина не получит от США денег на большие наступательные операции – Бортник

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В лучшем случае помощь США Киеву будет в половину меньшей, чем за полтора года до этого, но даже это не гарантировано.

Об этом в эфире интернет-канала «Дикий livе» заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В США, обратите внимание, что изначально шла речь о 61 миллиарде долларов, а министр финансов сказала сумму, которая сейчас фигурирует в отношении возможной сделки по Украине. 11,8 миллиардов. Я говорил раньше в эфирах, что раньше фигурировала сумма в 20-30 миллиардов долларов в этих договоренностях. Может быть, это только часть этой суммы, но она, очевидно, будет ниже 61», – сказал эксперт.

«А напомню, что по состоянию на сентябрь 2023 года США уже выделили Украине 130 миллиардов. Потом 60. Помощь будет падать, этой помощи будет явно не хватать для новых, больших наступательных операций, только для активной обороны, даже если США договорятся», – заявил Бортник.