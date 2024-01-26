Украина не получит Taurus в рамках соглашения о безопасности – Писториус

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Германия готовится подписать с Украиной соглашение о безопасности, но оно не будет предусматривать поставку Киеву немецких крылатых ракет.

Об этом в эфире телеканала «Welt» заявил министр обороны Германии Борис Писториус, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Об этом ведутся переговоры. Сейчас это было бы слишком рано, но на самом деле, – партнерство в области безопасности, гарантии безопасности. Германия, конечно же, будет участвовать в этом… Сделать все возможное, чтобы укрепить потенциал и возможности в области противовоздушной обороны. И не в краткосрочной, а в долгосрочной перспективе. Потому что тогда и только тогда, если небо над Украиной останется украинским, то и безопасность будет обеспечен, и русских можно не пускать. Это приоритет номер один», – сказал министр.

«И второй приоритет – это наращивание производства артиллерийских боеприпасов. Это очень важный вопрос», – заявил Писториус.

На уточняющий вопрос про Taurus он отрезал:

«Пока нет. В этом нет ничего нового».