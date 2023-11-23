Украина не получит военной помощи США до осени 2024 года – Илларионов

Вадим Москаленко.  
23.11.2023 10:37
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, США, Украина, Финансы, Экономика


Вашингтон принял решение заметно сократить объёмы военной помощи Украине, и растянуть её на несколько лет.

Об этом украинскому интернет-каналу «Укрлайф» заявил перебравшийся в США бывший советник президента РФ Андрей Илларионов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вашингтон принял решение заметно сократить объёмы военной помощи Украине, и растянуть её на несколько...

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«Позиция Палаты представителей США Майка Джонсона совершенно однозначная: пакеты помощи Украине, Израилю и Тайваню должны рассматриваться раздельно. Потому что в этих пакетах содержится большое количество позиций которые не имеют отношения ни к Украине, ни к Израилю, ни к Тайваню.

Смотрим пакет помощи Украине: 61 миллиард долларов, запрошенный президентом Байденом. Смотрим, каковы объёмы помощи по поставкам непосредственно здесь и сейчас? Там ноль, нет этой помощи, которая должна быть отгружена в 2024 финансовом году, то есть по 30 сентября 2024 года. В этом пакете в том предложении, которое Байден направил в Конгресс, помощи здесь и сейчас нет», – сказал Илларионов.

Он подчеркнул, что часть военной помощи Украине ещё даже не заказана на заводах, и сможет поступить не раньше, чем через несколько лет.

«Вообще, там основная помощь к Украине не имеет отношения. Есть небольшая финансовая помощь, гуманитарная. Есть военная помощь по каналам USAI и FMF, это два важных канала.

Но по этим каналам военная помощь Украине должна быть заказана на американских заводах, произведена и поставлена через год, два, три. Там для разных товаров разные сроки производства, а перед этим ещё нужно провести тендеры, заключить контракты. Это всё большая работа», – подытожил Илларионов.

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