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30.07.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, геноцид, Дзен, Донбасс, Минский процесс, Общество, Политика, Россия, Украина
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Украина не потянет реинтеграцию Донбасса, даже если уйдут русские – киевский политолог

Новости УкраиныВ случае проведения выборов в Донбассе, украинской стороне, прежде чем возвращать регион, сначала нужно...

В случае проведения выборов в Донбассе, украинской стороне, прежде чем возвращать регион, сначала нужно посмотреть, за кого проголосуют местные, чтобы «эта зараза не залезла на Украину».

Об этом в эфире YouTube-канала «Politeka» заявил украинский политолог Валентин Гладких, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне вообще непонятно, почему они так упираются в то, чтобы проводить там (в ЛДНР – ред.) выборы после демилитаризации. Они же уверены, что там выиграют пророссийские политические силы условно. Из-за чего им бояться выборов? Но почему-то они на это не идут.

Я бы на месте русских согласился на проведение там выборов. А потом бы посмотрел, как эта зараза залезет сюда на Украину. Это было бы намного интереснее», – рассуждает политолог.

«Нужно понимать, что, несмотря на наши бравурные заявления, что мы готовы к реинтеграции, мы не готовы к реинтеграции. И даже если, допустим, что завтра растворятся все боевики в ОРДЛО и русские исчезнут, то я вам скажу, что даже с сугубо экономической точки зрения, гуманитарной точки зрения, социальной точки зрения, я боюсь, что украинская экономика может не потянуть эту реинтеграцию.

Это без вызовов по безопасности, просто если допустить, что все захотят вернуться на Украину», – предостерёг Гладких.

Отметим, что ведя переговоры, Россия, в отличие от украинской стороны, в первую очередь, озабочена физической безопасностью жителей ЛДНР и предотвращением геноцида и массовых репрессий на территории Донбасса.



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