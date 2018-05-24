24.05.2018, Москва, Елена Острякова

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Украина не позволила России сохранить свою целостность

Россия предприняла все меры, чтобы сохранить единую Украину, но сама Украина сделала эту задачу нереализуемой, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил политолог Дмитрий Куликов

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«Бессмысленно сохранять Украину за счет зачистки всех несогласных. Это тупиковый ход. Россия больше не заинтересована в существовании такого субъекта как Украина. От нее шерсти никакой, а визгу очень много», – сказал Куликов.

Он полагает, что целостность Украины закончится после строительства обходных газопроводов: Северного, Болгарского и Турецкого потоков.

«Обходные дороги и Крымский мост уже есть. Зачем еще нужна Украина? Нужно убрать оттуда и «Россотрудничество», и наше посольство. Убрать всех наших журналистов, поскольку это угрожает жизням людей. Надо ввести мораторий на деятельность наших компаний, отозвать капитал, насколько это возможно. И заморозить все отношения», – сказал Куликов.