Украина не признает российскую вакцину от коронавируса

11.08.2020, Москва, Максим Карпенко

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Об этом сегодня на совещании с членами правительства заявил президент Владимир Путин, уточнив, что одна из его дочерей уже сделала себе прививку, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Она приняла участие в эксперименте. После первого укола температура у нее была 38 градусов, на следующий день 37,5 градусов – и все. После второго укола температура немного поднялась, и сошло на нет. Чувствует себя хорошо, и титры высокие. Знаю, что у многих людей нет вообще никаких проявлений. Все проходит так, как будто вообще не делали», – заявил Путин.

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Некоторые страны уже заинтересовались в закупке вакцины, сообщил глава Минздрава Михаила Мурашко.

Однако в прессе уже появилось заявление Ассоциации организаций по клиническим исследованиям, которая утверждает, что испытания новой вакцины еще не завершены, а потому говорить об ее эффективности преждевременно.

«Это ассоциация, которая объединяет фармацевтические компании, преимущественно зарубежные. По моей информации, некоторые из них разрабатывают свои вакцины против коронавируса», – объяснил в эфире телеканала 360 эксперт ВОЗ Сергей Глаголев.

«Ещё надо посмотреть, кто финансирует членов этих различных экспертных фондов, объединений, ассоциации и союзов, которые громче всех сомневаются в эффективности нашей вакцины», – поддержал его телеведущий Роман Бабаян.

Близкий к Офису президента Украины Владимира Зеленского телеграмм-канал «Легитимный» уже сообщил, что Киев не будет закупать вакцину – лишь потому, что она российская: «Наш источник в МОЗ сообщает, что российскую вакцину от коронавируса, которую сегодня презентовал Путин и которая является первой в мире, не будут признавать в Украине. Против этого выступает западное лобби. Проблема не в том, что вакцина какая-то не такая, а в том, что она «русская».