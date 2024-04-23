Украина не продержится до осени – Джонсон

Никакая западная поддержка уже не поможет Украине продержаться дольше нескольких месяцев.

Об этом в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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« У Украины заканчивается бензин. Я придерживаюсь мнения, что к концу лета, а может и раньше, эта война закончится. Просто потому, что у Украины больше не будет возможности сражаться и поддерживать себя», – сказал Джонсон.

По его мнению, американское оружие не сможет даже продлить агонию Украины.

«Ты же знаешь, что эти деньги, которые собирается одобрить Конгресс на помощь Украине – это для корпораций США, которые производят оружие, пули, танки.

И ты же знаешь, это не пойдёт в карман Зеленского и его команды, а пойдёт в карман американских политиков из тех оборонных корпораций. Это прибыльная практика в Конгрессе», – подытожил аналитик.