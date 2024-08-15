Украина не продержится долго, исход битвы предрешен – экс-сенатор США

Украинские войска достигли максимума в захвате территорий Курской области РФ.

Об этом в эфире видеоблога Dialogue Works заявил бывший сенатор США Дик Блэк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они проехали 5 -6- 7 – 8 миль, теперь это становится очень трудным делом – они ослабевают, и их сила уменьшается. Она теряет свою привлекательность, свою остроту, потому что теперь фронт растянут. Так что я думаю, мы достигли кульминационной, максимальной точки. И когда твоя сила достигает этой точки, она становится очень уязвимой, потому что она растянута и распределена очень слабо.

Теперь русские придут с любыми силами, какие только смогут собрать, и эти украинские силы не продержатся очень долго, они скоро исчезнут. Так что, на мой взгляд, исход битвы уже предрешен», – заявил Блэк.