Украина не прокормится без США, а Штаты не готовы помогать бесконечно – Карасёв

Анатолий Лапин .  
14.04.2023 19:41
  (Мск) , Киев
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Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина, Экономика коллапса


Украина не сможет прокормиться в случае, если США ограничат или вовсе откажутся от ее поддержки.

Об этом в эфире видеоблога Apasov заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина не сможет прокормиться в случае, если США ограничат или вовсе откажутся от ее...

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По словам Карасева, Украине срочно нужны гарантии на будущее существование.

«Украине нужны гарантии безопасности. Страна не может 2-3 года жить, как она жила в 22-м году, при падении в 30% ВВП, при падении горнодобывающей промышленности в 40%, сельского хозяйства в 24%, падении доходов домохозяйств около 30%. Так нельзя жить.

При всей помощи Запада, которая идет на военные нужды, на госаппарат и так далее – Запад готов это в 24-м году делать, в 25-м году будет делать? Не готов пока», – заключил Карасев.

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