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01.11.2021 17:20 (Мск), Киев, Игорь Петров
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Политика, Украина
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Украина не рискнет на полномасштабную войну с ЛДНР – Грановский

Новости УкраиныПрименение ударного БПЛА «Байрактар» Украиной в Донбассе – это лишь провокация, но это не...

Применение ударного БПЛА «Байрактар» Украиной в Донбассе – это лишь провокация, но это не значит, что ВСУ начнут реальную войну.

Об этом в бесед на телеканале «НАШ» заявил генпродюсер этого СМИ, политический консультант, Владимир Грановский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Какой бы неработающий был нормандский формат, он все равно существует. В любой момент Меркель (или кто будет вместо нее) или Макрон может поднять трубку, позвонить Зеленскому и спросить: «Что у вас там происходит?». Соответственно, Украина никогда не решится на полномасштабные военные действия против ЛНР и ДНР. Она может провоцировать, например, как сейчас. Мы не обсуждаем сейчас, кто начал. В любом случае, это применение нового вида техники. Кстати, Арестович говорит, что Минскими соглашениями не запрещено применение беспилотников. Беспилотников – нет. Но оружие, которое беспилотник носит, запрещено», – сказал эксперт.

По его мнению, «Байрактары» не окажут решающего влияния на ситуацию на Донбассе.

«Если нет заинтересованности в разворачивании конфликта, то его и не будет. Эти летательные аппараты не являются универсальным оружием, они при большом желании сбиваются или лишаются системы управления, потому что это компьютер. И с таким же успехом, как была предоставлена техническая помощь Украине, будет предоставлена техническая помощь ЛНР и ДНР», – предупреждает Грановский.

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