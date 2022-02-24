Украина не рискнула стрелять по Крыму. Аксенов спокоен

24.02.2022  10:38 (Мск), Симферополь
Любовь Смирнова.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Крым, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

В Армянске обстановка спокойная, попаданий снарядов с украинской территории нет. С автостанции желающих вывозят в глубь полуострова и в соседний Красноперекопск.

Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.


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«Нахожусь в Армянске, здесь все спокойно, – заверил Аксенов. – Ни один снаряд, ни одна мина, ни одна пуля на территорию Крыма не попала и не попадет. Крымчанам нужно соблюдать спокойствие. Жителям приграничных территорий ничего не угрожает. Ситуация полностью контролируется подразделениями Министерства обороны и правоохранительной системой, Федеральной службой безопасности и погранвойскам. Жизни и здоровью крымчан ничего не угрожает никаких технических коллапсов нет. Все органы власти работают по штатному расписанию».

Аксенов попросил крымчан не реагировать на провокации и руководствоваться только информацией из официальных источников. Мобильная связь и банковская система работает без сбоев.

«Угроз технических коллапсов нет, все контролируется полностью. Призываю к спокойствию. Повторюсь, не верьте фейкам, не реагируйте на вбросы провокаций диванных войск Украины», – подытожил глава Крыма.

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