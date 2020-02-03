03.02.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Политика, Россия, Украина
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Украина не смогла доказать, что не является Россией


Население России молодого и среднего возраста испытывает к Украине абсолютную антипатию, которой ранее никогда не было в российском обществе.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил российский кинорежиссёр, гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вот вы книжку показываете Кучмы, я всегда говорил, что, на мой взгляд, это самый успешный был президент у вас, хотя бы потому, что он пытался эти два вектора как-то соединять. Но я бы в названии «Украина не Россия» поставил знак вопроса. Где хоть одно доказательство, что вы не Россия? В чём оно? В культуре, в политике? Исторически? Есть хоть одно, кроме того, что вы на наречии разговариваете…Я допускаю – Галиция. Да, я согласен, это однозначно не Россия, это другой мир. Но вся остальная Украина, где доказательство, что это не Россия?

Но опять же, у нас можно другую книжку написать «Россия – это не Украина», понимаете? Вы добились только того, что за все эти годы такой антипатии к Украине в российском народе никогда не было. Что же вы хотите после этого? И к политическому классу, и вообще к понятию «Украина». Мы слышим: «Россия хочет Украину вернуть, создать». Слушайте, а зачем нам Украина, чтоб опять в неё вкачивать деньги, строить заводы в Николаеве или ещё где-то? Да не нужно это, ещё и после всего того, что сделал ваш президент», – обратился режиссёр к украинским экспертам.

«Что больше всего для меня [обидно] как для человека советского, я присягу в армии давал, считал Украину своей Родиной, но даже у меня – я понимаю, что российская молодёжь или средних поколений, они уже к Украине испытывают абсолютную антипатию. И для вас это очень опасно», – добавил Шахназаров.

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