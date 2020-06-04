Украина не смогла модернизировать старые советские ЗРК

04.06.2020, Киев, Максим Карпенко

У Украины нет денег на модернизацию полусотни советских зенитно-ракетных комплексов ближнего действия «Тунгуска». Этим процессом с 2015-го года занимается нежинское предприятие «Оборонные технологии», но в ВСУ поступает лишь отремонтированная техника.

Тем временем, как пишет издание Defence Express, покупкой модернизированных «Тунгусок» заинтересовалась одна из азиатских стран, для которой Украина уже выполнила заказ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В рамках модернизации ЗРК «Оборонные технологии» заменяют двигатель комплекса, устаревшую электронику, устанавливают систему спутниковой навигации и цифровой связи.

«Несмотря на наличие уже разработанной и отработанной модернизации, Министерство обороны Украины, продолжает заказывать исключительно ремонт «Тунгусок» без замены элементной базы и силовых агрегатов. К сожалению такая ситуация уже стала хрестоматийной для нашей оборонки и армии. Предприятия производят современную технику, которая необходима украинской армии, но Минобороны не заказывает ее. Причиной этого является не только недостаток средств, а и крайне бюрократический процесс принятия любой новинки на вооружение…

В условиях Украины, когда речь идет о необходимости модернизации только имеющегося парка с где-то полусотней машин, этот процесс требует максимального ускорения или упрощения», – пишет автор статьи.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что широко разрекламированный украинской пропагандой танк «Оплот», который создавался на базе советского Т-80УД, имеется в ВСУ лишь в единственном экземпляре – у государства фактически нет возможности закупать, а у промышленности – производить новую бронетехнику.

Глава Совета волонтеров при Минобороны Украины Алексей Гридин также заявлял, что одна только оснащённость российской армии новыми образцами вооружений превышает ВСУ в шесть раз, не говоря уже о количественном превосходстве.

Также «ПолитНавигатор» писал, что советская техника, которую раньше Украина продавала за рубеж и которая хранилась на украинских складах, пришла в негодность из-за небрежного хранения.