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04.11.2021 16:56 (Мск), Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Донбасс, Украина, Экономика коллапса
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Украина не смогла превратить в «витрину» подконтрольный Донбасс

Новости УкраиныУкраина не справилась с задачей превращения в «витрину» подконтрольной Киеву части Донбасса, которая должна...

Украина не справилась с задачей превращения в «витрину» подконтрольной Киеву части Донбасса, которая должна была бы привлекать своими успехами жителей ЛДНР и отвращать их от Русского мира.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила ведущий научный сотрудник Института демографии и социальных исследований НАН Украины  Лидия Ткаченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, сегодня на в масштабах всей Украины регионами с самой большой задолженностью стали подконтрольные Украине части Донецкой и Луганской областей.

«Если говорить про региональный разрез, то самые большие долги и темпы роста по долгам – это Донецкая и Луганская области, потому что там находятся достаточно крупные предприятия. У нас задолженность по зарплате лучше всего фиксируется по промышленности.

Надо понимать, что эти четыре миллиарда – это цифра, которая отражается официальной статистикой, которую собирает Государственная служба статистики. То есть, это то, что предприятия показывают. У промышленности меньше всего есть возможности припрятать, умолчать о том, что есть задолженность.

В других видах деятельности, как, например, торговля, в сфере услуг особенно, где часто занятость вообще никак не оформляется, там, конечно, случаи невыплаты зарплаты или задержки, об этом уже официальная статистика умалчивает.

Из этих четырех миллиардов, около трех миллиардов – это задолженность по промышленности», – заявила Ткаченко.

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