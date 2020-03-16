Украина не смогла признать ЛДНР террористами

16.03.2020, Киев, Ольга Козаченко

За поставки топлива в детские сады ЛНР на Украине шьют дело уроженцу города Краснодон Владимиру Татаринцеву.

Об этом в интервью «Московскому комсомольцу» рассказал адвокат Владимир Ляпин, который защищает Татаринцева, задержанного СБУ по обвинению в содействии террористической организации, под которой подразумевается ЛНР.

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В предъявленном Татаринцеву «подозрении» говорится, что в 2014 году на территории Луганской области (точное время и место совершения преступления следствием не установлены) он, «имея умысел на участие в террористической организации «ЛНР», а также движимый неприятием «избранного Евроинтеграционного курса Украины» вступил в вышеназванную «террористическую организацию».

«Самое интересное здесь — это то, что в Украине ни ДНР, ни ЛНР не признаны террористическими организациями, – обращает внимание Ляпин. – У нас согласно закону о терроризме есть определенная правовая процедура. Генеральный прокурор должен обратиться в высший административный суд с иском о признании организации террористической. Только после этого признания наступают правовые последствия: конфискация имущества этой организации, уголовное преследование», – обращает внимание Ляпин.

По его словам, ничего подобного в отношении ЛНР и ДНР сделано не было.

«Я обращался с соответствующими запросами и к президенту, и в Верховный суд, и к Генпрокурору. У меня есть все эти ответы. Это бред. Мы поставляем туда хлеб, получаем оттуда уголь, люди туда-сюда ходят. Ну какие они террористы?», – отмечает юрист.

В вину Татаринцеву также ставят поставки бензина и дизтоплива в некоторые учреждения на территории республики.

«У нас есть расшифровки разговоров по мобильному телефону, из которых понятно, куда шли это топливо и этот бензин. Именно это ему вменяют в качестве состава преступления. Там еще было отделение милиции, которому он тоже продавал бензин. Он не продавал и не отдавал топливо или бензин каким-либо лицам, которые могут подпадать под действие закона Украины о терроризме. Только государственным учреждениям, хотя и непризнанной республики. Они считают, что он поддерживал боевиков на Донбассе тем, что давал топливо детскому саду», – удивляется адвокат.

Также Татаринцева на Украине обвиняют по статье 438 УК Украины («жестокое обращение с военнопленными»)

«Да, второе обвинение состоит в том, что он якобы в военкомате бил украинских военнопленных. Но кроме протокола опознания людьми, которые его никогда прежде не видели, в деле нет ничего. Никаких доказательств. Это фальсификация чистой воды. Не случайно же СБУ не дает распечатки с его мобильного телефона именно за тот день, когда якобы имел место этот инцидент», – говорит Ляпин.

Также он подчеркивает, что его подзащитный нуждается в ежедневном приеме лекарств, поскольку у него диабет второго типа. И он каждый день нуждается в лекарствах.

«У него больные ноги, сосуды. Какой из него террорист или бандит? Он даже матом не ругается. Человек живет со своей семьей, работает. У него нет ни одного правонарушения, даже штрафа за неправильное вождение. К тому же события, которые ему вменяются, произошли еще в 2015 году. А его задержали в Киеве спустя два года. Причем протокол задержания составлен в порядке статьи 208 УПК — «во время совершения преступления», – сказал юрист.

Как сообщал «ПолитНавигатор»,при новых властях СБУ продолжает репрессивную тактику, отработанную при прежнем режиме.