24.09.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Украина
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Украина не смогла сформироваться в единое политическое государство – Карасев


Спустя почти 30 лет независимости на Украине так и не сформировались четкие политические или общественные границы страны.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт подчеркнул, что в по истине независимом государстве не может быть «пророссийских», «прозападных» движений или «не такого» народа.

«Что такое демократия? Это власть народа. И как только мы входим в понятие народ, оперируем понятием – а кто народ, кто входит в народ? Потому что всегда есть чужие для народа, всегда есть опасность того, что кто-то окажется вне народа или регионы окажутся «не теми», которые нужны. И так всегда в революции.

Донбасс, например, для [львовского журналиста-русофоба] Дроздова – это не народ. До сих пор это понятие границ народа украинского не решено. Крымчане, Донбасс и так далее. И даже те, кто живет на контролируемых территориях, многие тоже не народ, потому что они «не те украинцы», они не до конца патриоты, потому что не разговаривают на языке украинском. То есть они, как бы не украинские украинцы. А это понятие народа, где всегда границы возникают.


У нас даже нет четких политических границ. Потому что, когда в стране есть четкое понимание политических границ, политической системы, там никогда не будут говорит, вот, например, в Германии, что есть проамериканская партия или профранцузская, пророссийская партия. Там есть ХДС/ХСС и ее политика. А у нас есть всегда пророссийские силы, просоросовские силы, проамериканские. А это говорит о том, что даже границы политической системы и партийного поля, их тоже нет, они размыты», – заявил Карасев.

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