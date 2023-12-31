Украина не смогла восстановить поврежденную ударами энергоинфраструктуру

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Украинскую энергосистему, поврежденную прошлогодними ударами ВС РФ, не смогли полностью восстановить.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий», бывший глава Луганской области Георгий Тука, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не большая тайна, и мы об этом публично заявляли, что по сравнению с прошлым годом уровень энергетической системы Украины значительно ослаблен. Нам не удалось за прошлый год полностью возобновить энергетическую способность нашей системы. И это было абсолютно понятно, потому что нужно было честно признавать, что процентов 90 оборудования, которое используется нынешними электрогенерирующими, а больше даже энерготраспортирующими сетями – это оборудование еще советских времен, которое сейчас не производится, аналогов которому сейчас практически нет», – сказал бывший чиновник.

По его словам, фактическое «уничтожение определенных объектов вынуждает нас искать абсолютно неординарные пути решения этой проблемы».

«Потому что просто физически заменить один трансформатор на аналогичный возможности нет, потому что таких трансформаторов уже никто нигде не производит. Именно это и привело к тому, что несмотря на то, что энергетики работают на полную мощность, и честь им и хвала за то, что они делают, но они честно сейчас признают, что система более уязвима, чем в прошлом году. Так что, по моему мнению, россияне будут делать еще больше акцента именно на том, чтобы повредить и так больную энергетическую систему нашего государства», – заявил Тука.