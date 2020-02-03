Украина не смогла выполнить свои обязательства перед МВФ

03.02.2020, Киев, Игорь Петров

Будущие кадровые изменения коснутся в первую очередь экономического блока правительства Украины, поскольку именно он ответственен за невыполнение обязательств перед МВФ.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил Виктор Суслов, экс-министр экономики Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Я думаю, что актуальная тема – это обновление экономического блока. Мы об этом мало говорим, но это имеет ключевое значение, ведь Украина пока не получает подписанную программу с МВФ, не получает новые кредиты от МВФ, как уже неоднократно руководство МВФ подчеркивало, по одной причине – по причине невыполнения украинским правительством своих обязательств. То есть мы предыдущие обязательства не выполнили. За это же кто-то вообще-то должен нести ответственности. Эти люди в основном представляют экономический блок.

Хотя я не сторонник того, чтобы бездумно все выполнять, что МВФ рекомендует, но здесь просто нужна четкая политика. Нельзя подписываться под обязательствами и не выполнять их, лучше проводить честную политику, говорить что то, что МВФ предлагает в такой и такой части неприемлемо, значит надо вести переговоры и говорить какова наша политика. Но не иметь никакой экономической политики и не выполнять уже подписанные и обязательства – тоже ведь это нельзя делать в нормальном государстве», – сказал Суслов.