Украина не смогла: ядерный сценарий решено реализовать на Ближнем Востоке

Украина отходит на второй план в военной мировой повестке, поскольку конфликт стал локальным – и не способен привести к ядерной войне, на что рассчитывали западные кукловоды.

Теперь целью является – привести Израиль в состояние применения ядерного оружия, считают эксперты, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинский конфликт не привёл к детонации, он, так или иначе, остался локальным. Возможно, какие-то перспективы там будут, но сейчас он уже отходит на второй план, потому что Израиль в рамках этой геополитической игры – значительно более мощная фигура», – заметил в эфире «Крым 24» доцент кафедры истории и международных отношений МГУ в Севастополе Андрей Ставицкий.

Кандидат исторических наук, экономист, доцент СевГУ Алексей Тихонов отметил, что израильский конфликт был смоделирован заранее, но не предполагал такой пещерной дикости.

«Конфликт, который происходит сейчас, моделировался в 2010 году, он описан, и он ведёт к мировой войне. Люди, которые его моделируют, делают на эту ставку… Никогда доселе организаторы игры, а это всем известная Rand Corporation, не сталкивались с такой ожесточённостью участников. Они играли на эскалацию, но как будто бы всё вернулось в эпоху пресловутого Армагеддона, и это поразило участников. Это игра для стратегов, она моделировала интеграцию, в том числе, ядерного оружия. И если это сейчас произойдёт, то всё», – уверен Тихонов.

Вмешательство России не позволило Киеву создать «грязную» ядерную бомбу или сделать боезарядом Запорожскую АЭС. У Израиля, в отличие от Украины, есть готовые ядерные боеголовки, которые он вполне может применить против «человеческих животных». Автор телеграм-канала «Русский инженер» Алексей Васильев предполагает, что причиной тому может быть общая расслабленность в рядах ЦАХАЛа.

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«Израиль, как бы неофициально, но это ядерная держава. В принципе после 1973 года они всерьёз не воевали, а вели операции полицейского типа, то есть – это незначительные по масштабам. И после договора с Египтом для всех окружающих стран пришло понимание, что у Израиля есть серьёзный аргумент, и это поспособствовало, в том числе, деградации их вооружённых сил. Армия, которая не воюет, рано или поздно начинает меняться… Причём первые звоночки были ещё в 2006 году в Ливане. Выводов они тогда, судя по всему, особо не сделали, посчитали, что как бы так случилось, и просто объявили, что мы победили и всё разбомбили. То есть они надули себе авторитет в надежде, что именно с государствами воевать не предстоит в ближайшее время, поскольку у них уже есть ядерный щит, хоть и маленький. Хотя, опять же, не такой маленький, там вроде 2 тысячи боеголовок озвучивается», – напомнил Васильев.