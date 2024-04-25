Украина не смогла запустить в серийное производство ни один новый танк

Вадим Москаленко.  
25.04.2024 12:21
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Украина, Экономика


Украине всегда не хватало денег на производства своих танков – замкомроты ВСУ

Об этом в эфире канала «От души в душу» заявил заместитель командира танковой роты ВСУ Олег Андроняк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине всегда не хватало денег на производства своих танков – замкомроты ВСУ Об этом...

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«На Украине есть пять модификаций Т-72, я читал о них с открытым ртом. И когда я начал интересоваться, а где они – сделано 1-2 экспериментальных экземпляра, и всё. Не было денег. То есть, у нас в стране делают ох*нные танки, например «Оплот» или «Булат», но это не развивают. В двухтысячных годах сделали единственный на Украине танк натовского 120 калибра. И он конкурировал с «Леопардом». Но выбрали «Леопард», а этот танк больше не делали», – отметил Андроняк.

«Потому что у нас на Украине всегда не хватало денег. А если бы это всё нормально делалось – нам бы не нужны были ни «Абрамсы», ни «Леопарды», – пожаловался ВСУушник.

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