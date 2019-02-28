Украина не смогла заработать на захваченном у российских рыбаков имуществе

28.02.2019, Севастополь, Максим Карпенко

На Украине передумали продавать ранее захваченный украинскими пограничниками российский рыболовецкий сейнер «Норд».

Третья попытка спустить его «с молотка» провалилась, так как ни один из потенциальных покупателей не внес гарантийные платежи, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений после трех неудачных попыток продать судно, решила отказаться от этой идеи и подарить его украинским студентам-морякам.

«Учитывая результаты первых, повторных торгов, а также статус сейнера как арестованного имущества, Национальным агентством рассматривается целесообразность изменения пути управления активами, а именно передачи последнего в управление заинтересованным учреждениям из числа государственных морских академий или других морских учебных заведений Украины для эксплуатации в научных и учебных целях», – говорится в сообщении агентства.

Напомним, во время первых торгов в ноябре того года судно «Норд» 1989 года выпуска было заявлено со стоимостью 1 626 181 гривна, далее его цена снизилась до 1,47 миллионов.

При этом, ранее глава украинского предприятия «СЕТАМ», занимающегося электронными торгами, Виктор Вишнев заявил, что судном интересуются сразу несколько крупных покупателей.