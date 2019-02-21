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21.02.2019, Киев, Игорь Петров
 
Украина, Финансы, Экономика
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Украина не сможет продолжить сотрудничество с МВФ

Украине не стоит рассчитывать на очередной транш МВФ, который она должна получить в этом году, что приведет к уменьшению резервов Нацбанка.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю, что в базовом сценарии рассчитывать на второй транш МВФ в этом году не стоит. Я не думаю, что удастся продолжать это сотрудничество. Это значит, что резервы будут уменьшаться на протяжении этого года. Было бы неплохо, если бы они пополнились за счет притока прямых иностранных инвестиций, но этого не произойдет. Это фантастический сценарий – в прошлом году мы получили меньше, чем 2 миллиарда долларов притока прямых иностранных инвестиций. Прогноз на этот год – до 2 миллиардов, скорее, 1,5-1,7 миллиарда долларов», – сказал Устенко.

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