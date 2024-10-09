Украина не сможет провести масштабное контрнаступление, – военкор Коц

Украинская армия в ближайшем будущем не сможет осуществить масштабное или успешное для себя контрнаступление ни на Крым, ни на Херсонскую, Запорожскую область или на другие территории России.

Об этом в своем видеоблоге заявил российский военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не думаю, что нас в ближайшие месяцы ждет украинское контрнаступление, серьезное. Они попытались сделать ставку на курскую авантюру, и она могла бы сыграть, если бы не несколько «но», несколько обстоятельств. Вот, у нас была недавно встреча с министром обороны Белоусовым, который сказал, что все решилось в точке Коренево. Если бы Коренево не удержали, противник мог выйти на трассу, взять Рыльск, дойти до Курчатова, захватить Курскую АЭС, – у него такие планы были.

Если бы мы в Коренево не устояли, все могло бы сейчас развиваться там совершенно по-другому сценарию. И мы видим, что на Курскую область, несмотря на то, что план-максимум ВСУ не выполнили, они продолжают там давить и кидают туда свои самые главные резервы. Если там объявились «Леопарды», «Челленджеры», то это главные резервы. Они могут где-то еще ударить и в Курской области, и в Брянской области, и в Белгородской, но не случайно были созданы три группировки войск «Курск», «Брянск» и «Белгород», и сейчас, конечно, все просматривается насквозь и, главное, что работается на упреждение, идет поражение скопления техники и сил в том числе в Сумской области, в Харьковской области…

Масштабного контрнаступления, чтобы на Крым или на Энергодар и потом на Мелитополь, мне кажется, маловероятно. Попробовать могут, но результаты будут для них плачевные», – заявил Коц.