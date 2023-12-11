У Киева заканчиваются ресурсы, скоро большинство украинцев разочаруются, впадут в депрессию и не смогут сражаться.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил киевский философ Сергей Дацюк, ранее поддержавший путч 2014 года, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Война закончится в 2025 году. Потому что у нас нет больше ресурсов – ни у нас, ни у России. Нет социальной энергии, людей которых можно послать на фронт. По многим позициям нет энергетики действия», – сказал философ.

«Кроме усталости есть ещё смысл. Уже в этом году мы начнём задавать себе вопрос – а во имя чего это всё? Пока нам кажется, что мы выйдем на границы 1991 года, мы не задаём этот вопрос. А когда мы поймём, что не выходим, произойдут естественные вещи: фрустрация, неврозы, психозы коллективные.

В процессе этого очень сложно договариваться. С человеком можно говорить, когда у него есть энергия говорить. Попробуйте поговорить с человеком в депрессии», – сказал Дацюк.