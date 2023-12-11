Украина не сможет воевать дольше 2025 года – Дацюк

Вадим Москаленко.  
11.12.2023 15:18
  (Мск) , Киев
Просмотров: 836
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


У Киева заканчиваются ресурсы, скоро большинство украинцев разочаруются, впадут в депрессию и не смогут сражаться.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил киевский философ Сергей Дацюк, ранее поддержавший путч 2014 года, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

У Киева заканчиваются ресурсы, скоро большинство украинцев разочаруются, впадут в депрессию и не смогут...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


«Война закончится в 2025 году. Потому что у нас нет больше ресурсов – ни у нас, ни у России. Нет социальной энергии, людей которых можно послать на фронт. По многим позициям нет энергетики действия», – сказал философ.

«Кроме усталости есть ещё смысл. Уже в этом году мы начнём задавать себе вопрос – а во имя чего это всё? Пока нам кажется, что мы выйдем на границы 1991 года, мы не задаём этот вопрос. А когда мы поймём, что не выходим, произойдут естественные вещи: фрустрация, неврозы, психозы коллективные.

В процессе этого очень сложно договариваться. С человеком можно говорить, когда у него есть энергия говорить. Попробуйте поговорить с человеком в депрессии», – сказал Дацюк.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Декабрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть