Украина не собирается менять антироссийскую газовую политику и возобновлять диалог о прямых поставках

05.10.2021 16:07 (Мск), Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Несмотря на рекордный рост цен на газ и очевидно негативные последствия для ЖКХ и экономики, Украина пока не демонстрирует признаком готовности возобновить диалог с российской стороной о прямых поставках газа.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский.

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«Премьер Шмыгаль уже сказал, что никаких переговоров по прямым поставкам газа из России не будет. Если исходить из слов Шмыгаля, то готовности к каким-либо переговорам с Россией сейчас в украинской власти нет. Что будет происходить в ближайшие месяцы зимой, мы увидим», – сказал эксперт.

«И вообще, на данный момент я не вижу, чтобы с украинской стороны стало меньше критики в газовых взаимоотношениях с Россией. К сожалению, пока что политика и отношение к российской стороне остается прежним. Что будет происходить зимой, поменяется ли тогда риторика – мы увидим. Сейчас я пока не вижу предпосылок к этому», – сказал Землянский.