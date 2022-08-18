Украина не собирается отказываться от ядерного удара «грязной бомбой» – эксперт

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Новости Украины

Основная задача артналётов ВСУ на Запорожскую АЭС – сделать максимально проблематичным пребывание ВС РФ, а также выдавить нелояльное мирное население из освобождённых регионов Украины.

Об этом в эфире «Дайте сказать!» заявил российский военный эксперт Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сам факт обстрела Запорожской АЭС – акт, в чистом виде, ядерного терроризма. Однако нужно понимать предысторию, что в отношении ядерного терроризма – Украина давно целилась в такие действия. Еще в 2021 – начале 2022 гг. украинский президент требовал возврата к ядерному статусу и требовал ядерное оружие. Понятно, что Украина быстро сделать ядерную бомбу не могла, но «грязную» бомбу – вполне. Что такое «грязная» бомба? Это просто радиоактивные отходы, которые взрываются и распыляются на огромной территории. Поэтому устроить из Запорожской АЭС большую ядерную бомбу «грязного» типа было бы очень неприятно», – пояснил он.

Сивков выделил несколько немаловажных целей экономического и милитаристского характера, которые преследует официальный Киев.

«Что дает, с военной точки зрения, удар по Запорожской АЭС? Во-первых, создается зона полного отчуждения, где невозможно ни действие войск, ни проживание мирного населения. Значительно усложняется действие российских войск. Во-вторых, это отвлекает огромные военные ресурсы России для проведения дезактивации области, а это хуже будет, чем Чернобыль. В-третьих, это огромные жертвы среди мирного населения, которое уже для них вражеское. Это чисто военный аспект. Далее – экономический аспект. Россия интенсивно восстанавливает восточные регионы Украины, сейчас уже отстроили целый ряд домов, люди туда въезжают, в Мариуполе. Возводят военные строители, и им нужно огромное количество электроэнергии. Перестанет поступать электроэнергия, взять ее будет достаточно сложно. Кроме того, 60% электроэнергии Запорожской АЭС идет на Украину. Обрубание туда электроэнергии дает право украинской пропаганде обвинить Россию и, тем самым, мобилизовать украинское население на войну против России. Это нужно, потому что там сейчас воевать не хотят», – констатировал доктор военных наук.