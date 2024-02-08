Украина не сохранится как большое государство с курсом на НАТО – Карасёв

Украина не сможет существовать как большое единое государство, если не откажется от курса на НАТО и евроцентричность.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Карасева, Украина собрана из разных частей бывшей империи, которые имеют разные интересы. Чтобы сберечь их, нужно иметь нейтральный статус.

«Вы посмотрите на страну, она модульная, собранная в рамках империи. Значит, надо или проводить такую политику, чтобы сохранить ее в рамках этой территории, либо тогда сказать: «Ну хорошо, НАТО или Украина как большое государство. Выбираем НАТО». Но тогда мы подвергаем опасности Украину как большую территорию. Потому что есть российский фактор и ряд других факторов, внутренних тоже. О чем война идет – за то, чтобы мы вступили в НАТО или как? Так вот, цена мира – это отказ от натоцентричности украинского государства или западноцентричности украинского государства. Откажемся от НАТО, например, нейтралитет – возвращаемся, мы же говорим: «возвращение границ 91-го года». Так давайте возвратимся к декларации 91-го года о независимости. Тогда и не было границ 91-го года, а там что написано: «Внеблоковый и нейтральный статус». Тогда цена мира – ЭТО. Давайте на весах. Я еще раз говорю, я ни к чему не призываю, не говорю, что это хорошо или плохо, или так, или так. Я говорю, выбор какой стоит перед политиками и народом. И надо народу это показывать – вот такой выбор есть», – заключил Карасев.