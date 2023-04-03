Украина не создала условий для контрнаступления – Бутусов

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Украинская армия не создала условий для успешного наступления и вместо разговоров о грядущей атаке, необходимо подумать над тем, как преодолеть эшелонированную оборону ВС РФ.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский военкор и главред антироссийского пропагандистского портала Цензор. нет Юрий Бутусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Бутусова, в противном случае атаки ВСУ обернутся потерями, как это бывало во время многократных попыток штурмовать на херсонском направлении в прошлом году и на запорожском в этом.

«Главная проблема, которая есть у нас, когда мы говорим о наступлении, которая существует в военном искусстве, – это создание условий для наступления. Наступление успешно, когда оборона противника дезорганизована, когда она уже потеряла свою боеспособность. Тогда наступление эффективно. А у нас все говорят о наступлении, будто это абсолютно определенное событие и вопрос, когда оно будет. Две-три недели якобы. Это абсолютно не так. Для начала нужно сделать большую работу по нанесению врагу больших потерь, которые снизят его боеспособность… Если оборона противника стойкая, если она организованная, если она сохраняет эшелонированность, резервы, то мы видим другой пример, который, как и все остальные неудачные операции не анализируются. Это попытки прорвать оборону на херсонском плацдарме. Неоднократно наши атаки, к сожалению, они там были неудачными, потому что оборона противника оставалась стойкой, и она не была разбита, размягчена до необходимой степени, чтобы можно было прорваться в боевые порядки противника», – сказал военкор.

Он добавил, что у ВСУ были в последнее время не совсем удачные удачные действия на запорожском направлении.

«Нужно думать просто о том, что для того, чтобы вообще думать, какие же нам средства позволят наступать, давайте мы просто будем думать о средствах, которые нам позволят сейчас нанести врагу большие потери, остановить его продвижение на Донбассе, нанести ему неприемлемые потери, которые размягчат его оборону, сделают невозможными дальнейшие активные действия и создадут возможности для успешных атак украинской армии», – заявил Бутусов.