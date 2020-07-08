Украина не справляется с пожарами на Луганщине и валит все на ЛНР

08.07.2020, Киев, Игорь Шаповалов

Во вторник на подконтрольной Киеву территории Луганской области начались массовые лесные пожары.

Об этом сообщили в пресс-службе ГосЧС Украины, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Согласно данным ведомства, пожар возник неподалеку от села Осколоновка – вчера днём к спасателям поступила информация о том, что на территории Боровского и Ахтырского лесничеств возник пожар, который распространился на 85 гектаров.

На данный момент огонь уже подобрался к населённым пунктам. В частности, из-за порывов сильного ветра, пожар распространился на территорию села Смоляниново, в результате чего из него и дачного кооператива «Волчье озеро» пришлось эвакуировать 30 человек (из них 13 детей).

«В результате пожара в Смоляниново уничтожено 23 жилых дома, повреждено 36 жилых домов, и уничтожено 80 дачных домов кооператива «Волчье озеро».

Во время тушения пожара обнаружены тела 3 погибших и 9 человек (из них 2 детей) госпитализированы», – сообщили в ведомстве.

В тушении пожаров ГогсЧС задействовала более 350 пожарных. Ликвидация пожаров осложняется сильным ветром, который активно разносит огонь по площади лесных массивов.

В свою очередь, новый глава Нацполиции Игорь Клименко заявил, что причина пожаров до сих пор не установлена – следователи рассматривают три основных версии.

«Следователи расследуют уголовное производство по части 2 статьи 270 Уголовного кодекса Украины, – нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, которое повлекло гибель людей, имущественный ущерб в особо крупном размере или другие тяжкие последствия.

Сейчас рассматриваются три основных версии причины возгорания: влияние аномально высокой температуры воздуха и погодных условий, неосторожное обращение с огнем посторонним лицом или же умышленный поджог из хулиганских или иных побуждений. Однако окончательная причина будет установлена только после проведения комплекса необходимых экспертиз», – отметил он.

Сегодня на место событий прибыл президент Украины Владимир Зеленский. Он выразил слова соболезнования и сообщил, что известно уже о пяти погибших.

«Хочу высказать слова соболезнования всем семьям, потерявшим из-з этого пожара своих родных и близких. На данный момент есть информация, что это пятеро человек. Но пока что это неполная информация. Я думаю, что до конца дня мы будем иметь стопроцентную информацию. Будем верить и надеяться, что жертв больше не будет.

Также есть информация, что полностью уничтожено 24 дома, и 59 имеют тяжелые повреждения», – сказал он.

Кроме того, Владимир Зеленский пообещал выделить всем потерявшим жильё по 320 тысяч гривен на покупку нового дома или квартиры.

При этом глава «Луганской ОГА» Сергей Гайдай попытался свалить вину на ЛНР, заявляя, что якобы в республике отказались предоставить режим тишины для тушения пожаров в зоне возгорания, по причине чего им пришлось отказаться от возможности использовать самолёт ГСЧС Харьковской области, который должен был быть направлен в район возгорания.

Провокационное заявление украинского чиновника прокомментировал военный эксперт, подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. Он назвал высказывание Гайдая открытым и публичным враньём, указывающим на его абсолютную и дремучую некомпетентность.

«Это наглая и подлая ложь. Причем, согласно пункту семь «Меморандума» – запрещено использовать авиацию в 30-километровой зоне от линии боевого соприкосновения, а до ближайшего очага возгорания 40 километров. Какой может быть режим тишины в глубоком тылу?!» – процитировало Марочко луганское издание «Исток».