Украина не стесняясь лупит по жилым домам Белгорода

13.10.2022  13:43 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Военные преступления, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина
Новости Украины

Часть украинской ракеты, обстреливавшей Белгород, упала на многоэтажный дом. Верхние этажи были разрушены.

Как сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, неразорвавшаяся часть снаряда упала на спортивную площадку лицея №32.

Часть украинской ракеты, обстреливавшей Белгород, упала на многоэтажный дом. Верхние этажи были разрушены. Как...

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Кроме того, рядом с поврежденной многоэтажкой находится самая большая детская поликлиника в Белгороде.

Пока информации о погибших и пострадавших нет.



«Бьют нацисты наугад не целясь. Эта тактика у них используется все девять лет конфликта. В Донецке просто накрывали и до сих пор накрывают сразу по несколько улиц. Вот и по Белграду били наугад, лишь бы хоть как-то насолить. И не важно этим тварям, что страдают мирные. В ДНР в день убивают минимум трёх человек эти нелюди», – написал в своем ТГ-канале военкор Андрей Руденко.

Украинская сторона традиционно заявила, что Россия сама обстреляла свой Белгород.

«Русские решили обстрелять Харьков! Но все три ракеты самоликвидировались во время пуска, а одна прилетела по жилому дому в Белгороде», — глумятся в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ.

А киевский политолог Юрий Романенко, ранее объявленный в розыск в РФ за призывы убивать российских журналистов, развивает мысль о ЧП в Белгороде:

«Вообще все пригородные области России должны напоминать Мариуполь. Чем шире демилитаризованная зона, тем лучше спит Харьков».

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