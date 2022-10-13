Украина не стесняясь лупит по жилым домам Белгорода

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Новости Украины

Часть украинской ракеты, обстреливавшей Белгород, упала на многоэтажный дом. Верхние этажи были разрушены.

Как сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, неразорвавшаяся часть снаряда упала на спортивную площадку лицея №32.

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Кроме того, рядом с поврежденной многоэтажкой находится самая большая детская поликлиника в Белгороде.

Пока информации о погибших и пострадавших нет.



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«Бьют нацисты наугад не целясь. Эта тактика у них используется все девять лет конфликта. В Донецке просто накрывали и до сих пор накрывают сразу по несколько улиц. Вот и по Белграду били наугад, лишь бы хоть как-то насолить. И не важно этим тварям, что страдают мирные. В ДНР в день убивают минимум трёх человек эти нелюди», – написал в своем ТГ-канале военкор Андрей Руденко.

Украинская сторона традиционно заявила, что Россия сама обстреляла свой Белгород.

«Русские решили обстрелять Харьков! Но все три ракеты самоликвидировались во время пуска, а одна прилетела по жилому дому в Белгороде», — глумятся в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ.

А киевский политолог Юрий Романенко, ранее объявленный в розыск в РФ за призывы убивать российских журналистов, развивает мысль о ЧП в Белгороде:

«Вообще все пригородные области России должны напоминать Мариуполь. Чем шире демилитаризованная зона, тем лучше спит Харьков».