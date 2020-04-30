Украина не сумела обезопасить медиков от заражения

30.04.2020, Киев, Игорь Петров

Отсутствие государственной поддержки украинских медиков привело к тому, что многие из них заразились коронавирусом.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявила экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Власть бездействует, пересиживает кризис. Это подтверждается письмом [главы пропрезидентской фракции в парламент] Арахамии, которое я держу в руках, в котором он просит Разумкова включить в повестку дня 20 вопросов. Из них в кризис карантина касается один вопрос – это 12-й вопрос, изменения в Налоговый кодекс, чтобы освободить медиков и медперсонал от налогов.

На второй месяц карантина они не только не выплатили медикам предусмотренные законом три оклада, они до сих пор не освободили их от налогов. Их они никак не поддерживают. Поэтому у нас так много медиков заразилось», – сказала Лукаш.