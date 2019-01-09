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09.01.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Вооруженные силы, Мнение, Политика, Украина
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Украина не теряет надежды получить от Канады обещанные снайперские винтовки

В этом году Украина ожидает получить первую партию канадских снайперских винтовок, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом в интервью изданию Укринформ рассказал посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

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«Мы уже получили от канадского правительства разрешение на закупку очень качественных снайперских винтовок, удерживающих сейчас мировой рекорд по дальности прицельной стрельбы. Я рассчитываю, что в этом году их первая партия будет доставлена в Украину », – сказал Шевченко.

Он отметил необходимость «искать различные формы сотрудничества в сегменте оружия с Канадой».

«Мы смотрим на это, как на совместную инвестицию в безопасность и новые технологии, в чем Канада тоже заинтересована. Рынок оружия любит тишину, поэтому не могу сказать больше, но мне кажется, что у нас есть все шансы уже вскоре увидеть первые практические результаты сотрудничества », – отметил посол.

В 2017 году Канада внесла Украину в так называемый Контрольный перечень стран, в которых разрешены поставки автоматического оружия, таким образом отменив де-факто оружейное эмбарго против Украины. Впервые информация о подготовке к отправке в Украину из Канады снайперских винтовок появилась еще летом, однако, этого до сих пор не произошло.

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