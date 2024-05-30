Украина не в состоянии финансировать учителей, врачей и пенсионеров – киевский экономист

Вадим Москаленко.  
30.05.2024 14:46
  (Мск) , Киев
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Дзен, Украина, Финансы, Экономика


Украинское государство существует только за счёт западных денежных вливаний, без которого не хватило бы даже на выплаты бюджетникам и пенсионерам. Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экономический эксперт Олег Пендзин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Без западных денег мы бы точно не смогли финансировать ни врачей, ни учителей, ни пенсионеров. В этом году 350 миллиардов гривен с основного бюджета отправляют в пенсионный фонд. Потому что того, что платят налогами трудоспособные люди, катастрофически не хватает для обеспечения пенсионного фонда», – сказал Пендзин.

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Украинское государство существует только за счёт западных денежных вливаний, без которого не хватило бы...


«У нас 10,3 миллиона пенсионеров. В бизнесе работает 6,5 миллионов людей, с госбюджета зарплату получают три миллиона. Всего девять с половиной миллионов. У нас на одного пенсионера менее одного работающего», – пожаловался экономист.

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