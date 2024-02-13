Украина не в состоянии мобилизовать заявленные полмиллиона человек

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Украина не имеет шансов призвать в действующую армию сотни тысяч новых людей, как это планирует сделать власть по требованию военных.

Об этом в эфире видеоблога «Альфа и Омега» заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович, внесенный Россией в перечень экстремистов и террористов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Арестовича, это приведет к дестабилизации общества как внутри, та и извне.

«Фон, который создан в стране в отношении мобилизации такой, что это бочка с бензином – достаточно кинуть потухшую спичку и взорвется костер. Когда будет закон о мобилизации и когда начнут реально забирать эти 500 тысяч человек, с ограничениями, со всем остальным, когда мужчины вообще прекратят передвигаться в этой стране, тогда начнется реальная охота на ведьм.

И специалисты непременно воспользуются с противной стороны, и не только с противной стороны – некоторые наши политики обязательно воспользуются раздуванием массового психоза, и таких случаев будет масса. Поэтому я глубокий скептик не только в отношении общей стратегии ведения войны – я глубокий скептик в отношении нашей способности обеспечить эту стратегию», – сказал экс-советник ОП.

«И вообще, Украина в последние 32 года проводит необеспеченную политику, мы заявляем цели, которые мы не в состоянии выполнить просто тупо по наличным ресурсам, я уж не говорю про качество управления и прочее. Я не верю в проведение мобилизации успешной на 500 тысяч человек.

Я даже верю, что в каком-то из сценариев мы соберем 500 тысяч человек, оденем их в форму, но я не верю, что этот сбор будет успешным – социосистема не в состоянии выполнить эту задачу просто», – заявил Арестович.