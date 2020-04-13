Украина не в состоянии справиться с бюджетной катастрофой

13.04.2020, Киев, Максим Карпенко

Верховная рада Украины соберется на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть поправки в бюджет в связи с пандемией COVID-19.

Так, на повестке дня – создание фонда борьбы с COVID-19, из которого будут финансироваться противовирусные мероприятия и борьба с последствиями пандемии. При этом, кроме жизненно важных вопросов в рамках перераспределения бюджета власть не забыла увеличить финансирование силовиков и госаппарата.

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Об этом в эфире своего видеоблога заявил одиозный депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Они урезали Фонд борьбы с COVID. В составе бюджета формируется фонд борьбы с COVID-инфекцией, коронавирусом. Изначально там было 97 миллиардов гривен. Сейчас она спустилась до 64 миллиардов гривен. Они идут по пути того, что не трогать силовиков, добавляют судьям миллиард гривен… плюс семь миллионов в офис президента, плюс на Специализированную антикоррупционную прокуратуру – в общем, вы поняли: силовики, силовики – власть держится на штыках, вот их логика.

При этом остается обиженным у нас образование, неполностью возвращены средства, и культура, и местное самоуправление», – заявил Гончаренко.

Помимо прочего, в разгар пандемии «Зе-команда» выделяет деньги также на музей Майдана, «патриотическое кино», пропагандистский телеканал и даже строительство биатлонного комплекса, подчёркивает в своем блоге одесский журналист Юрий Ткачев.

«В сам антикоронавирусный фонд выделяют 65 миллиардов гривен. Это и на доплаты врачам, и на закупки оборудования, и на выплаты лишившимся работы – на всё, короче. Если прибавить сюда дополнительные расходы на медицину и пенсионное обеспечение по другим статьям, получится около 120 миллиардов гривен, или 4,5 миллиарда долларов по заложенному в бюджет курсу.

Это что-то около 8% от объёма расходов бюджета и примерно 3% ВВП. Это ничто, этого не хватит даже на закрывание основных дыр. Для сравнения, в Польше только на антикризисные меры планируют потратить примерно 8% ВВП. В США – примерно 10%.

Принять этот бюджет – оставить экономику беззащитной перед кризисом. Зато в бюджете нашлись и 1,5 миллиарда гривен на общественное телевидение, и 460 миллионов на патриотическое кино, и 65 миллионов на Институт национальной памяти, и 35 миллионов на музей майдана.

На «скорую помощь» («развитие системы экстренной помощи») во всей стране они миллиард выделяют, а на телевидение это – полтора. То есть, будем мы с вами без штанов, зато с музеем майдана. И весь этот позор сможем наблюдать по телевизору…

Зато эти дебилы выделяют дополнительный миллиард гривен на Государственную судебную администрацию. Или вот, моё любимое: 70 миллионов на современный биатлонный комплекс в Яремче. Биатлонный комплекс, Карл! В Испании ледовые дворцы под хранение трупов забирают, а эти биатлонные комплексы строят на последние деньги. Зла не хватает, честно», – резюмировал Ткачев.