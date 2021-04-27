Украина не в состоянии торговать с развитыми странами

27.04.2021, Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

Украине нужно перестать фантазировать о зарплатах в 1000 евро, а признать себя самой бедной страной на континенте.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью, опубликованном киевским интернет-изданием «Апостроф», заявил председатель правления Международного центра перспективных исследований, экс-директор департамента европейской интеграции секретариата Кабинета министров Украины Василий Филипчук.

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«Можно фантазировать и в дальнейшем ожидать, что однажды у нас будет зарплата 1000 евро, а пенсия – 500. А можно дать честный ответ о том, что мы действительно самая бедная страна Европы, и посмотреть, где мы можем зарабатывать», – сказал Филипчук.

Он рассказал, что его центр провел исследование том, с какими странами мира у Украины самый лучший баланс внешней торговли.

«Так вот, из первой десятки стран, где у нас самый положительный баланс внешней торговли, на первом месте Египет, а на втором Индия. В десятке Саудовская Аравия, Ирак, Индонезия, Тунис, Молдова, ну и случайно – Нидерланды и Испания. Не знаю, как Испания, но Нидерланды – понятно почему. Это хаб торговли газом, нефтью и другими сырьевыми продуктами, поэтому их можно поставить в сторону, потому что это не двусторонняя торговля», – говорит эксперт.

По его словам, наихудший торговый баланс (импорт превышает экспорт) Украина имеет с Германией и Россией.

«Далее Беларусь и Китай. Конечно, здесь можно дискутировать, почему так случилось. Если посмотреть структуру каждой из стран, то также есть интересные предметы для дискуссии, но все же получается, что мы лучше всего можем торговать с Египтом, Индией, Саудовской Аравией, Молдовой, Ираком и тому подобное», – резюмировал Филипчук.