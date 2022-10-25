Украина не в состоянии вернуть военные долги

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Украинская экономика продолжает держаться на плаву лишь благодаря внешним заимствованиям, размер которых продолжает расти пугающими темпами.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Экономическая правда».

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Ссылаясь на проект госбюджета-2023, издание указывает, что в следующем году размер украинского внешнего долга «превысит стоимость всех производимых в стране товаров и услуг», а правительство ожидает, что госдолг составит 106% от номинального ВВП.

Заимствовать деньги приходится за пределами страны, при этом «найти внутри страны кредиторов, готовых одолжить государству деньги на пять-десять лет, пока невозможно».

«Однако внешние кредиты получаются в иностранной валюте. Это делает эту часть долга чрезвычайно уязвимой к колебаниям курса гривны: как только национальная валюта начнет падать, долговая нагрузка на бюджет будет стремительно расти. Кроме того, обслуживание валютного долга оказывает давление на золотовалютные резервы. Следовательно, чем больше выплаты по внешнему долгу, тем меньше у Нацбанка возможностей удерживать гривну от девальвации и тем выше шанс роста нагрузки на бюджет для осуществления таких выплат. Единственная альтернатива внешним кредиторам – Нацбанк, дающий правительству средства в долг на срок до 30 лет. Тем не менее, такие заимствования имеют свою цену в виде стремительной инфляции и девальвации гривны вследствие денежной эмиссии», – подчеркивает автор.

Кроме того, существенный риск – демографический.

«Жизнь в долг – это жизнь за средства будущих поколений, на плечи которых упадет бремя погашения и обслуживания государственных займов. Поскольку из страны выехали миллионы граждан, прежде всего женщин с детьми, то есть риск, что возвращать военные долги будет некому», – резюмирует «ЕП».