Украина не в состоянии восстановить к зиме поврежденные энергообъекты

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Поврежденную во время российских ударов энергетическую инфраструктурауУкраины в ближайшие месяцы не смогут полностью восстановить.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил директор киевского Центра исследований энергетики Александр Харченко.

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Он скептически отнесся к обещаниям украинской власти, заявлявшей после окончания зимы о намерении восстановить почти 80% того, что было разбито.

«Честно, 80% – это ни о чем. 80% точно не восстановят, об этом нет речи. Фактически это нереально технически. И не нужно на самом деле. Что у нас произошло во время тех массированных обстрелов, которые, я думаю, возобновятся в октябре и ноябре снова? У нас есть атомная часть – ее не бомбили. Захватили Запорожскую атомную, но не бомбили никакие другие станции. И там все более нормально, планово ремонтировать ничего не надо. Нет потерь от атак. Запорожская станция – это отдельная тема, мы ее не обсуждаем сейчас, она захвачена, но не объект атак и повреждений, поэтому мы ее вынесли за скобки этого разговора», – сказал Харченко в интервью РБК-Украина.

Другая ситуация, добавил он, с распределительными высоковольтными сетями, которые от одного до другого места доносят электричество.

«Они были значительно повреждены, и уровень повреждений около 45% ключевого оборудования, прежде всего высоковольтных трансформаторов, уничтожено физически. То есть не подлежат восстановлению, их нужно заменить новыми. В этом сегменте, дела обстоят лучше. Благодаря тому, что это единственная энергетическая компания в Украине – НЭК «Укрэнерго» – которая в принципе пользуется каким-либо доверием у доноров, они получили огромные донорские средства, гранты, льготные кредиты на то, чтобы восстанавливать эту инфраструктуру. Они закупают оборудование, оно уезжает в Украину», – отметил эксперт.

По его словам, есть определенные ограничения, связанные со сроком изготовления и временем, чтобы это оборудование доехало, потому что Запорожский трансформаторный завод покрыть все потребности не может.

«Поэтому там восстановление активно идет. Но с точки зрения времени, которое нужно для того, чтобы произвести оборудование, привезти его в Украину и поставить, если к отопительному сезону восстановят 20%, то будет очень хорошо. Я думаю, будет где-то 15%», – прогнозирует Харченко.