«Украина не в состоянии защититься от российских ракет» – полковник ВСУ

Несмотря на поставки западного вооружения, Украина не в состоянии защититься от регулярных ударов российскими ракетами.

Об этом в эфире канала НТА заявил бывший командующий аэромобильными войсками Украины полковник Иван Якубец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия – это страна, которая сама строит ракетные системы. Этого стоило ожидать, здесь нет ничего неожиданного, это реалии. Но мы более чем за год войны ничего не сделали, чтобы вывести такие заводы из строя. Мы боремся с ними «Пэтриотами», а для того, чтобы реально бороться с теми, кто такое изготавливает – мы ничего такого не делаем.

А с учётом того, что они имеют определённые мощности, более чем пятьдесят ракет ежемесячно выпускают, и они будут наращивать производство. И мы не сможем защитить всю территорию Украины так хорошо, как мы это делаем в Киеве», – сказал Якубец.