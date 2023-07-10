«Украина не в состоянии защититься от российских ракет» – полковник ВСУ

Вадим Москаленко .  
10.07.2023 23:30
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Несмотря на поставки западного вооружения, Украина не в состоянии защититься от регулярных ударов российскими ракетами.

Об этом в эфире канала НТА заявил бывший командующий аэромобильными войсками Украины полковник Иван Якубец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на поставки западного вооружения, Украина не в состоянии защититься от регулярных ударов российскими...

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«Россия – это страна, которая сама строит ракетные системы. Этого стоило ожидать, здесь нет ничего неожиданного, это реалии. Но мы более чем за год войны ничего не сделали, чтобы вывести такие заводы из строя. Мы боремся с ними «Пэтриотами», а для того, чтобы реально бороться с теми, кто такое изготавливает – мы ничего такого не делаем.

А с учётом того, что они имеют определённые мощности, более чем пятьдесят ракет ежемесячно выпускают, и они будут наращивать производство. И мы не сможем защитить всю территорию Украины так хорошо, как мы это делаем в Киеве», – сказал Якубец.

Он подчеркнул, что Украине необходимо научиться уничтожать российские ракетные комплексы и самолёты ещё до того, как они нанесут удар – иначе ВСУ ничего не смогут противопоставить ВСК РФ.

«В противном случае мы постоянно будем под прицелом, и постоянно будем просить, чтобы нам дали противовоздушные средства. А чтобы накрыть такую территорию, как Украина, вы понимаете, какие это нужны масштабы средств ПВО. Нам никто этого не даст», – жаловался полковник.

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