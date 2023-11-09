Украина не в том состоянии, чтобы диктовать свои условия миру – киевский аналитик

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Если мировые лидеры решат завершить конфликт на Украине, ее позовут присоединиться к договоренностям уже на завершающем этапе, где поставят перед фактом.

Об этом в эфире видеоблога «Да это так» заявил киевский политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, его страна сегодня находится не в том положении, чтобы диктовать свои условия завершения конфликта.

«Украина придет на завершающем этапе переговоров. Основная часть переговоров закончится до того, как придет Украина. Так что Украине просто укажут путь, на который она должна будет согласиться – не в том состоянии сегодня Украина, чтобы говорить «нет», если будет определенная воля политического Запада, к сожалению», – заявил Бондаренко.

Он подчеркнул, что решением вопроса может быть фактическое признание потерянных территорий при юридическом отказе от этого.

«Просто-напросто определенные территории могут остаться в статусе спорных на неопределенное время. В 82-м году произошла война между Великобританией и Аргентиной. Аргентина до сих пор не признает оккупацию Великобританией Фолклендских островов, но это не мешает им торговать, не мешает премьер-министру Великобритании прилетать в Буэнос-Айрес и так далее. Они дальше остаются в состоянии конфликта вокруг островов. Таких конфликтных территорий в мире существуют десятки, так что еще будет одна территория. Мы скажем, что для нас война не закончилась, рано или поздно мы эту территорию вернем, мы не признаем эту территорию за Россией, эта территория по Конституции будет считаться нашей, будет отложенное воссоединение этих территорий», – прогнозирует эксперт.